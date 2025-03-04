Україна

У складі криворіжців українець провів 66 матчів.

Кривбас у матчі 19 туру УПЛ несподівано поступився Інгульцю (0:2).

У цьому матчі взяв участь півзахисник криворіжан Дмитро Хомченовський, для якого це був ювілейний 250 поєдинок у чемпіонатах України.

У складі Кривбасу Дмитро провів 66 матчів, у яких забив два м'ячі. Також зазначимо, що саме у криворізькому клубі він провів дебютний матч в УПЛ – це було у 2010 році.

Більшість своїх матчів в УПЛ Хомченовський провів у складі Зорі – 184.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Інгулець — Кривбас.