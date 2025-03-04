У складі криворіжців українець провів 66 матчів.
Дмитро Хомченовський, ФК Кривбас
04 березня 2025, 16:22
Кривбас у матчі 19 туру УПЛ несподівано поступився Інгульцю (0:2).
У цьому матчі взяв участь півзахисник криворіжан Дмитро Хомченовський, для якого це був ювілейний 250 поєдинок у чемпіонатах України.
У складі Кривбасу Дмитро провів 66 матчів, у яких забив два м'ячі. Також зазначимо, що саме у криворізькому клубі він провів дебютний матч в УПЛ – це було у 2010 році.
Більшість своїх матчів в УПЛ Хомченовський провів у складі Зорі – 184.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Інгулець — Кривбас.