Україна

Орендна угода між клубами розрахована до кінця нинішнього сезону.

Лівий Берег на своєму офіційному сайті оголосив про відхід захисника Володимира Швеця, який продовжить кар'єру у складі Поділля у Першій лізі.

Орендну угоду між клубами розраховано до кінця нинішнього сезону.

Швець став гравцем Лівого Берега влітку 2023 року. Нинішнього сезону він провів лише кубковий матч.

Першу половину сезону Поділля завершило на восьмому місці у турнірній таблиці Групи А у Першій лізі.