Україна

Коментар тренера Кривбасу після матчу УПЛ.

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб висловився після матчу 20 туру УПЛ проти Шахтаря (1:1).

"Я хлопцям сказав, якщо ми вийдемо з великим бажанням, налаштуванням, не будемо поступатись в боротьбі, то "свої" очки можемо взяти з будь-якою командою. Головне, не програвати боротьбу в центрі поля та забивати те, що створюємо, а не так, як було до цього з Вересом та Інгульцем. Тому я дякую хлопцям, що вони сьогодні вийшли, дійсно билися за кожен м'яч, лягали під ці м'ячі, не давали Шахтарю завдавати ударів, блокували.

Непоганий гол забив наш новачок Мендоза. Сьогодні ми заслуговували на нічию, адже дуже багато боротьби нав'язали Шахтарю. Тим самим не дали їм спокійно розігрувати мʼячі, тиснути. Тобто того, що вони люблять і що вони хочуть", — сказав Вернидуб.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Кривбас у рамках 20 туру української Прем'єр-ліги-2024/25.