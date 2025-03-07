Україна

Коментар гравця Полісся після гри УПЛ.

Захисник Полісся Едуард Сарапій прокоментував перемогу над Чорноморцем (3:1) в матчі УПЛ.

"Зсередини матч нелегкий, але ми контролювали гру. Тому так здалося, що нам гра давалась легко. Чудовий суперник, бажаємо надалі перемог, але в нас є свої прагнення, свої задачі, тому я радий, що ми сьогодні перемогли.

Добре, що ми забили три, але засмучені тому, що пропустили необов’язковий гол. При рахунку 2:1 буває всяке, може бути рикошет, тому гол, який ми пропустили, був не обов’язковий", — сказав Сарапій.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Полісся — Чорноморець.