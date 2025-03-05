Україна

В'ячеслав Шевчук прокоментував своє призначення на посаду.

Спортивний директор Полісся В'ячеслав Шевчук поділився своїми думками після призначення у житомирському клубі.

"Я радий приєднатися до команди Полісся. На даний момент Полісся дуже добре розвивається, ставить великі цілі. Я зроблю все максимально від себе, щоб покращити спортивні результати команди.

Ми буквально вчора зустрілися з президентом клубу, переговорили, і все — пожали руки, сьогодні вже на роботі. Звісно, ми розмовляли про спортивні частини. Як спортивний директор: я повинен комунікувати з першою командою, Полісся-2, U-19, і з академією. Це буде головна моя ціль. В мене немає амбіцій стати тренером, моя частина тільки функціонерська.

Вже те, що в минулому році Полісся попало в єврокубки. Це великий крок вперед і я вірю, що, в майбутньому, Полісся знову буде грати в єврокубках. Також цілі: виграти Кубок України, і попадання в зону єврокубків.

В мене амбіції як спортивного директора це те, щоб гравці нашої структури Полісся зростали й в майбутньому стали вище рівнем", — наводить слова Шевчука прес-служба клубу.

Після 19 турів Полісся набрало 31 очко і посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ.