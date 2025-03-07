Україна

Хавбек вважає, що рахунок на табло мав бути на користь його команди.

Хавбек Шахтаря Артем Бондаренко прокоментував 1:1 з Кривбасом в матчі УПЛ.

"Складний та принциповий суперник, з яким завжди важко грати. Створили багато моментів, але не реалізували їх, за що поплатилися важливими заліковими балами.

Ми не дозволили «Кривбасу» створити багато моментів, але їм вистачило цього, щоб забити гол.

Дуже щасливий, що зміг відзначитись. Важливий гол для мене. Моє завдання – виходити на поле, робити різницю, забивати й віддавати гольові передачі. Радий, що забив, але трішки засмучений, що не зміг відзначитися вдруге.

Хочу сказати, що ми заслуговували на перемогу, але це футбол, він жорстокий. Нічия 1:1, і з одним балом рухаємося далі", — сказав Бондаренко.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Кривбас у рамках 20 туру української Прем'єр-ліги-2024/25.