Україна

В суботу на вболівальників чекає протистояння львів'ян та петрівців.

Захисник Руху Роман Дідик розповів про підготовку команди до матчу з Інгульцем.

"Поступово відновились після попереднього матчу із Зорею та активно готуємось до гри з Інгульцем. Варто забувати про минулі результати і неважливо, чи це перемога, чи поразка, адже завжди слід концентруватись на майбутній грі.

Інгулець має дуже міцний характер. Це команда, яка б’ється до кінця. У них багато молодих футболістів, які хочуть себе проявити. Загалом це збалансований колектив і нас чекає непростий матч. У цьому поєдинку важливим буде кожен епізод, тож треба бути готовими до бойової гри. У Руху хороший настрій і ми заряджені на позитивний результат.

Звичайно, завжди приємно грати вдома та відчувати підтримку вболівальників. Чекаємо глядачів у суботу на трибунах, щоб вони вболівали за нас, а ми постараємось потішити їх якісним футболом та хорошим результатом", — сказав Дідик.

Матч Інгулець — Рух на Арені Львів відбудеться 8 березня, початок о 15:30.