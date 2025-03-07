Україна

Коментар гравця Руху напередодні очного протистояння.

Нападник Руху Ярослав Карабін розповів про підготовку команди до матчу з Інгульцем.

"Після візиту в Київ у команди був неприємний настрій, адже матч із Зорею склався не так, як ми хотіли. Рух мав багато нагод забити і щонайменше зіграти внічию, а навіть і виграти той матч. Втім команда не реалізувала свої моменти і програла цю гру. Це нас не задовольняє, тому зараз серйозно готуємось до матчу з Інгульцем.

Ми хочемо показати хорошу гру та сподіваємось на перемогу. Зараз Інгулець показує якісний футбол. Пригадуючи матч у першому колі, хоч ми і виграли 5:0, але перший тайм давався нам досить нелегко, і лиш у другому таймі Рух здобув ту перевагу в рахунку.

Інгулець тоді показав, що вміє якісно атакувати та створювати моменти. Це непроста команда, яка небезпечно втікає в контратаки, має свій ігровий стиль. Нам треба добре налаштуватись на цей поєдинок, адже на нас чекатиме непроста гра", — сказав Карабін.

Матч Інгулець — Рух на Арені Львів відбудеться 8 березня, початок о 15:30.