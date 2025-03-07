Україна

Команда здобула важливе очко.

Півзахисник Кривбасу Артур Микитишин прокоментував виїзний матч 20 туру УПЛ проти донецького Шахтаря — 1:1.

"Ми боролись і грали у свій футбол. Намагались навʼязати супернику нашу гру. Так було важко, адже Шахтар — чемпіон України. Вважаю, ми провели чудовий матч. Дякую команді.

Тренери просили діяти агресивно: пресингувати, боротись, перекривати передачі Шахтаря. Так, були моменти, аби забити. На жаль, не реалізував. Сподіваюсь, виправлюсь у наступних іграх.

Кривбас завжди грає на перемогу. Так, інколи трапляються втрати очок, але це футбол. Ми завжди віддаємось на полі на всі сто та хочемо перемагати і тішити результатом наших вболівальників.

Вернидуб сказав, що ми молодці. Так і треба здобувати результат, рухатись далі. Що вірить в нас, що у нас все вийде", — розповів Микитишин.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Кривбас у рамках 20 туру української Прем'єр-ліги-2024/25.