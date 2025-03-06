Україна

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 6 березня 2025 року.

У матчі 20 туру української Прем'єр-ліги київське Динамо в гостях обіграло черкаський ЛНЗ (2:1).

Команда Олександра Шовковського в домінуючому стилі розпочала поєдинок і вже на 12 хвилині забила зусиллями Костянтина Вівчаренка, який у падінні головою влучив у ворота суперника на дальній стійці.

Однак на початку другого тайму підопічні Романа Григорчука провели стрімку контратаку, коли Айді Дайко зі своєї половини поля передачею запустив до чужих воріт Мухаррема Яшарі, а той гарно перекинув Руслана Нещерета, зрівнявши цифри на табло.

І все ж таки Динамо на характері вирвало перемогу, коли на 89 хвилині Ілля Путря зрізав м'яч у свої ворота після удару Володимира Бражка з лінії штрафного майданчика.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ЛНЗ — Динамо Київ у рамках 20 туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

ЛНЗ — Динамо Київ 1:2

Голи: Яшарі, 49 — Вівчаренко, 12, Путря, 89 (авт.).

ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Муравський, Дайко, Драмбаєв — Яшарі (Авагімян, 88), Танковський, Нонікашвілі — Молло (Ейнел, 46), Момо, Г. Пасіч.

Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Попов, Михавко, Вівчаренко — Буяльський (Піхальонок, 71), Михайленко (Бражко, 71), Шапаренко (Рубчинський, 84) — Ярмоленко (Герреро, 71), Ванат, Кабаєв.

Попередження: Кабаєв, Бражко.