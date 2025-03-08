Україна

Відразу два трансфери від клубів УПЛ.

ЛНЗ у своїх соціальних мережах оголосив про підписання контракту з вінгером Полісся Бені Макуана.

Орендна угода з 22-річним конголезцем, за даними transfermarkt, розрахована на один рік.

Нинішнього сезону Макуана провів сім матчів без результативних дій.

У свою чергу, Оболонь відпустила захисника Павла Лук'янчука до складу ЮКСИ з Першої ліги.

28-річний українець виступав за "пивоварів" із жовтня 2020 року. За цей час він провів 77 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав дві результативні передачі.

Після 20 турів ЛНЗ набрав 22 очки та посідає десяте місце в УПЛ, а ЮКСА першу половину сезону завершила на четвертому місці у групі Б Першої ліги.