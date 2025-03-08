Україна

Автор єдиного гола поділився своїми думками після гри з Інгульцем.

Півзахисник львівського Руху Остап Притула прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Інгульця (1:0), у якому він забив переможний гол.

"Дуже хороші емоції після гри. Рух не міг перемогти в останніх трьох матчах, а команда завжди націлена на перемогу і завжди приємно здобувати позитивний результат.

Я побачив, що пішла висока подача і в боротьбі воротар не зміг зафіксувати м’яч, тож добіг у зону підбору і вдалося забити гол. У нас було достатньо моментів і до цього, але команді не щастило. Нам слід попрацювати над реалізацією і покращити цей ігровий аспект в наступних матчах.

Нам протистояла хороша та бойова команда. Ми готувались до серйозної гри і чудово, що нам вдалося перемогти. Приємно грати перед своїми вболівальниками й кожен матч ми граємо саме для них. Рух вдячний за цю підтримку і цінує, що глядачі приходять повболівати за нас. Постараємось потішити їх перемогами і в наступних матчах", — наводить слова Притули прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Інгулець – Рух.