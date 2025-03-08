Україна

Наставник львівської команди поділився своїми думками після гри з Інгульцем.

Головний тренер львівського Руху Віталій Пономарьов прокоментував перемогу своєї команди у матчі 20 туру УПЛ проти Інгульця (1:0).

"Команда сьогодні заслужила перемогу, адже мала повну перевагу в цьому матчі. Хоча, звісно, стовідсоткові моменти треба реалізовувати. Якщо ми не будемо цього робити, то Руху буде надзвичайно складно розраховувати на позитивний результат.

Загалом я задоволений тим, як Рух провів гру з Інгульцем. В попередньому поєдинку із Зорею ми теж зіграли непогано, на хорошому рівні, але в футболі так буває, що не завжди за якісної гри можна перемогти. Тому ця перемога над Інгульцем важлива для нас.

Всі заміни допомогли нам підсилити гру та здобути потрібний результат. Юрій Климчук якісно зіграв, додав команді й вихід Андрія Кітели та Дениса Підгурського, Остап Притула забив вирішальний гол. І яку б гру не демонструвала команда, але на перший план завжди виходить саме результат. Красива гра без перемог – утопія. Звісно, хотілось виграти, адже ці три очка дуже важливі для психологічного стану нашого колективу.

Новачкам потрібен певний для адаптації. Всі вони – якісні футболісти і в мене немає до них жодних претензій у тренувальному процесі. Думаю, що всі ці гравці допоможуть нам здобувати перемоги. Рідні стіни нам допомогли і дома завжди приємніше грати. Рідні футболістів та наші фанати женуть гравців уперед і це мотивує Рух", — наводить слова Пономарьова прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Інгулець – Рух.