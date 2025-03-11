Непейпієв та Столярчук покинули львівський клуб.
Руслан Непейпієв та Андрій Столярчук, ФК Рух
11 березня 2025, 12:50
Львівський Рух на своєму офіційному сайті оголосив про відхід двох гравців — півзахисника Андрія Столярчука та нападника Руслана Непейпієва.
Обидві угоди було розірвано за взаємною згодою сторін.
У першій половині сезону 20-річний Столярчук провів десять матчів за Поділля у Першій лізі та відзначився одним асистом. На рахунку 21-річного Непейпієва п'ять поєдинків та 144 зіграні хвилини за Лівий Берег.
Після 20 турів Рух набрав 26 очок і посідає восьме місце в українській Прем'єр-лізі.
Раніше Football.ua підбив підсумки минулих матчів 20 туру УПЛ.