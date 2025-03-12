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Ще один бразильський новачок у складі "левів".

Правий вінгер Фабіано поповнив склад львівських Карпат, передає офіційний сайт клубу.

Карпати — Шахтар 0:0 Відео найкращих моментів та огляд матчу УПЛ

Раніше 18-річний бразилець виступав за Ботафого U-20. Портал transfermarkt повідомляє, що за свого вихованця клуб отримав 70 тисяч євро.

За попередніми даними, контракт Фабіано з "левами" розраховано до кінця серпня 2027 року.

"Дуже радий бути тут. Я сфокусований на тому, щоб якомога краще проявити себе у Карпатах. Я люблю грати в атаці, мені подобається створювати моменти для партнерів і забивати голи. Раніше я ніколи не був в Україні, але маю достатньо інформації про цю країну. Зокрема, мені відомо, що у Києві 2018-го відбувався фінал Ліги чемпіонів між Реалом і Ліверпулем. У мене великі сподівання від переходу в Карпати і я робитиму все, щоб продемонструвати свої найкращі якості", — заявив новачок Карпат.

На рахунку Фабіано п'ять голів у 22 матчах за Ботафого U-20. Він також брав участь у трьох поєдинках основної команди.

Нагадаємо, сьогодні, 12 березня, Карпати проведуть товариський матч проти Шахтаря.