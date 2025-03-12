Звитягу над "левами" "гірникам" приніс гол Кауана Еліаса.
Карпати — Шахтар, shakhtar.com
12 березня 2025, 15:20
Львівські Карпати зазнали поразки від донецького Шахтаря в контрольному поєдинку.
"Леви" й "гірники" обмінялися голами Євгена Підлепенця та Антона Глущенка на початку спарингу, який проходив на стадіоні Україна у Львові. Наступний результативний удар мав місце ближче до завершення матчу — Кауан Еліас приніс вольову перемогу своїй команді.
Карпати — Шахтар 1:2
Голи: Підлепенець, 1 — Глущенко, 12, К. Еліас, 82
Карпати: Кемкін, Кокодиняк, Киричок, Клименко, Булеза, Танда, Федор, Чабан, Підлепенець, Квасниця, І. Невес.
На заміну вийшли: Домчак, Черненко, Цимбалістий, Лехів, Резнік, Л. Яно, Шах, Абрамчук, Фабіано, Форсюк.
Шахтар: Фесюн, Фарина, Арройо, В. Тобіас, П. Енріке, Грам, Цуканов, Глущенко, Невертон, К. Еліас, Траоре.
На заміну вийшов: Твардовський.
Нагадаємо, вчора, 11 березня, команди не виявили сильнішого в рамках 21-го туру УПЛ-2024/25. Відеоогляд того поєдинку доступний на нашому сайті за посиланням.