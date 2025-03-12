Пономаренко: Всі команди налаштовуються по-особливому, хочуть відібрати в Динамо очки

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Вихованець "біло-синіх" дав свій коментар після нічиєї із Зорею.

Центральний нападник Динамо Київ Матвій Пономаренко висловився щодо поєдинку 21-го туру УПЛ-2024/25.

Динамо Київ — Зоря 2:2 Відео голів та огляд матчу 11.03.2025

Перший у ході поточної кампанії результативний удар 19-річного українця за основну команду допоміг їй уникнути поразки на власному полі вчора, 11 березня. Гравець відповів, чи "очікували" в столичному клубі, що Зоря створить стільки труднощів попри кадрові проблеми.

"Так, очікували, адже усі команди налаштовуються по-особливому, хочуть відібрати у нас очки. Динамо прагне стати чемпіоном, і легких матчів у нас не буває. Неприємно втрачати очки. У мене вийшло забити, але шкода, що цей гол не приніс команді перемогу. Потрібно проаналізувати цю гру та не припускатися таких помилок у майбутніх матчах.

Ми не очікували, що пропустимо вже на другій хвилині, але одразу зрівняли рахунок — 1:1. Був шалений початок матчу, але нам потрібно було перемагати. Завершення ледь не кожної атаки взяттям воріт? На початку матчу таке рідко трапляється у футболі, особливо, в Україні.

Чи добре спрацювали заміни? Так. Напевне, тренер відчув, що потрібно робити, кого слід міняти — ми вийшли та забили, але, на жаль, цього виявилося замало. Так, настрій не дуже хороший. Але у нас є усе, щоб виправити ситуацію та стати чемпіонами цього року", — цитує Пономаренка офіційний сайт Динамо Київ.

На рахунку вихованця "біло-синіх" один гол у чотирьох матчах усіх турнірів поточної кампанії. Також він відзначився 18-ма голами й двома асистами у 18-ти поєдинках за молодіжну команду (U-19).