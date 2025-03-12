Україна

Футболіст гратиме за рівненський клуб до закінчення поточного сезону.

Верес на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Полісся Габріелем Венделлом.

Орендну угоду з 21-річним бразильцем розраховано до кінця нинішнього сезону.

З 2023 року вихованець Палмейраса виступав за юнацьку команду Дніпра-1, а після Полісся.

Цього сезону Венделл провів п'ять матчів в УПЛ, а також десять поєдинків за другу команду у Другій лізі, де забив три м'ячі.

Після 21 туру Верес набрав 28 очок і посідає восьме місце у турнірній таблиці УПЛ.