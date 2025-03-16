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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 16 березня 2025 року.

У 21-му турі УПЛ-2024/25 в Одесі на стадіоні Чорноморець однойменний клуб поступився петровському Інгульцю.

Номінальні господарі поля вийшли вперед завдяки голу Олега Пушкарьова в першому таймі. Цей результативний удар визначив долю поєдинку, принісши колективу Василя Кобіна важливі для продовження боротьби за збереження місця серед "еліти" три очки.

Далі на Інгулець чекає домашній матч проти Вереса, тоді як Чорноморець гостюватиме в Карпат.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інгулець — Чорноморець у рамках 21-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Інгулець — Чорноморець 1:0

Гол: Пушкарьов, 18



Інгулець: Паламарчук — Бенедюк (Дубілей, 88), Дихтярук, Жовтенко, Катрич — Лосенко, Сад (Фарасєєнко, 74) — Пушкарьов (Гаджук, 74), П’ятов (Скороход, 90+4), Могильний — Кисленко (Н. Попов, 88).



Чорноморець: Рудько — Бутко (Безбородько, 73), Жаржу, Арсич, Раян — Лацабідзе (Шевцов, 46), Білошевський — Мустафаєв (Кисіль, 46), Габелок (І. Когут, 46), Янаков — Хобленко (К. Попов, 64).



Попередження: Гаджук — Мустафаєв, Раян, І. Когут