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ЛНЗ — Колос 2:0
Голи: Ейнел, 37, Г. Пасіч, 67

ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Муравський, Дайко, Драмбаєв — Яшарі, Тілль, Танковський (Нонікашвілі, 46) — Г. Пасіч, Момо (Молло, 68), Ейнел (Макуана, 87).

Колос: Пахолюк — Козік, Краснічі, Бондаренко, Цуріков — Гагнідзе (Денисенко, 85), Демченко (Теллес, 73) — Третьяков, Ррапай, Алефіренко (Велетень, 46) — Ковталюк (Сидоров, 73).

Попередження: Гагнідзе, Теллес