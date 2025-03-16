Україна

Тренер Інгульця оцінив матч УПЛ.

Головний тренер Інгульця Василь Кобін прокоментував перемогу в матчі 21-го туру чемпіонату України проти Чорноморця (1:0).

"Ця гра була для обох команд однією з ключових в сезоні. Помітна була концентрація всіх на результаті, і це позначилось на якості футболу.

Перший тайм був за нами. Ми проводили хороші атаки, забили, а в другому таймі віддали Чорноморцю простір і сподівалися на контратаки. Перемогли, і тепер рухаємося далі.

Ми зробили ставку на молодих і нікому не відомих футболістів. Так, у них не завжди все виходить, є певні труднощі в психологічному плані, однак вони хочуть себе проявити і залишитись в УПЛ. До цього наша команда була розбалансована", — сказав Кобін.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інгулець — Чорноморець у рамках 21-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25.