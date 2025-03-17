Україна

Роман Григорчук задоволений грою з Колосом.

Головний тренер ЛНЗ Роман Григорчук прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Колоса (2:0).

"Ми виграли. Це було дуже для нас важливо. Якщо порівнювати тайми, то я не скажу, що в першому таймі було так все недобре. Забили гол і створили ще ряд моментів. Вони не були 100%, але це були гольові передпосилки і ми могли забивати ще. В цілому було усе досить системно. Не допускали ніякі моменти в свої ворота – це теж усе взаємозв’язано. Картина була цілісна.

Не хотілось би пригадувати помилки, але якщо вам приємно це робити, то я мушу відповісти. Старі помилки не будемо брати, бо ми вже їх проаналізували і поговорили з футболістами. Так, були моментики, які хотілось би виключити. Але захисники мусять грати в футбол. Щоб команда грала на полі, захисники повинні впевнено працювати з м’ячем у своїй зоні в тому числі. Так, має бути межа, бо не маємо допускати ризиковані, авантюрні моменти. Але не думаю, що в цьому матчі є багато матеріалу, щоб нас критикувати.

Дуже хочу, щоб скоріше повернулися вболівальники на стадіон в такій кількості, як було раніше, щоб на пресконференціях було більше журналістів. Сподіваємося, що це буде якнайскоріше. Два вихідних точно буде, бо ми так планували. Ми можемо зробити виключення для тих людей, хто більше відіграв, і легіонерів, які хочуть поїхати додому, бо вони не зможуть туди з’їздити і повернутись. Ми це ще обговоримо", — наводить слова Григорчука прес-служба клубу.

На Football.ua можна переглядати відеоогляд матчу ЛНЗ — Колос.