Україна

Наставник команди з Ковалівки поділився своїми думками після гри з ЛНЗ.

Головний тренер Колоса Руслан Костишин прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти ЛНЗ (0:2).

"Я би назвав матч рівним. І по моментах, і по ударах гра була рівною. Здається по ударах перевага трохи більша у ЛНЗ, а у нас кутових більше. Тож, матч був рівним, а гру зробили епізоди — після виконання ауту ми пропустили перший мʼяч, і цей курйозний другий гол. Вважаю, що нічия була б закономірною, це моя думка.

Я мушу витискати з хлопців увесь ресурс, це моя робота. Мені хочеться вивести їх на вищий рівень командної роботи. Особливо роботи без мʼяча — переключення, відбір, пресинг. І їх треба фізично підтягнути, я так вважаю. Можливо через це вони і не так комунікують між собою в плані пасу.

Зараз великий дисбаланс через те, що одні пропустили, Болівар через травму, вийшов Еліас Теллес, але він на зборах не був. І такий дисбаланс, вони тільки зараз знайомляться. Я не знаю яка ситуація відбувалася на зборах, я не був інтегрований у ті процеси.

Зараз буде пауза на міжнародні матчі, у нас попереду два вихідні, і потім приступаємо до роботи. Є багато моментів, над якими треба працювати. Потім буде гра товариська з Металістом 1925, і вже далі перейдемо на тижневий цикл підготовки до матчу проти Зорі", — наводить слова Костишина прес-служба клубу.

На Football.ua можна переглядати відеоогляд матчу ЛНЗ — Колос.