Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 16 березня 2025 року.
ЛНЗ — Колос, фото УПЛ
16 березня 2025, 18:50
Костишин повернувся до Колоса з поразкою від ЛНЗ.
Натомість команда Романа Григорчука вдома перемогла вперше за чотири останні зустрічі.
Огляд матчу:
ЛНЗ — Колос 2:0
Голи: Ейнел, 37, Г. Пасіч, 67
ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Муравський, Дайко, Драмбаєв — Яшарі, Тілль, Танковський (Нонікашвілі, 46) — Г. Пасіч, Момо (Молло, 68), Ейнел (Макуана, 87).
Колос: Пахолюк — Козік, Краснічі, Бондаренко, Цуріков — Гагнідзе (Денисенко, 85), Демченко (Теллес, 73) — Третьяков, Ррапай, Алефіренко (Велетень, 46) — Ковталюк (Сидоров, 73).
Попередження: Гагнідзе, Теллес.