Україна

"Пивовари" проведуть спаринги з Епіцентром та Зорею.

Столична Оболонь проведе два контрольні матчі під час міжнародної паузи на матчі збірних. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У першому спарингу, який відбудеться 18 березня, "пивовари" зіграють проти лідера Групи А Першої ліги — Епіцентра, а потім буде матч із луганською Зорею — 23 березня.

Після 21 туру Оболонь набрала 18 очок та посідає 25 місце у турнірній таблиці УПЛ.

Оболонь відновить чемпіонат матчем проти донецького Шахтаря — гра пройде 29 березня о 15:30 за Києвом.