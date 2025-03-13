Україна

Луганська команда зіграє з Кудрівкою та Оболонню.

Луганська Зоря проведе два контрольні матчі під час міжнародної паузи в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Після минулого матчу з київським Динамо (2:2) гравці команди Младена Бартуловича отримали кілька вихідних.

Після вихідних команда продовжить тренувальний процес та проведе два спаринги — проти одного з лідерів Першої ліги — Кудрівки (18 березня) та представника УПЛ — Оболоні (23 березня).

Після паузи Зоря зустрінеться в УПЛ із Колосом. Гра пройде 30 березня.

Після 20 турів Зоря набрала 29 очок і посідає шосте місце у турнірній таблиці УПЛ.