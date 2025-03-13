Луганська команда зіграє з Кудрівкою та Оболонню.
Гравці Зорі, ФК Зоря
13 березня 2025, 20:35
Луганська Зоря проведе два контрольні матчі під час міжнародної паузи в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Після минулого матчу з київським Динамо (2:2) гравці команди Младена Бартуловича отримали кілька вихідних.
Після вихідних команда продовжить тренувальний процес та проведе два спаринги — проти одного з лідерів Першої ліги — Кудрівки (18 березня) та представника УПЛ — Оболоні (23 березня).
Після паузи Зоря зустрінеться в УПЛ із Колосом. Гра пройде 30 березня.
Після 20 турів Зоря набрала 29 очок і посідає шосте місце у турнірній таблиці УПЛ.