Україна

Зустріч відбудеться 22 березня у Черкасах.

Ще два клуби української Прем'єр-ліги – Лівий Берег та ЛНЗ – ухвалили рішення провести контрольний матч під час міжнародної паузи на поєдинки збірних. Про це повідомляє прес-служба столичної команди.

Спаринг пройде у суботу, 22 березня, у Черкасах. Стартовий свисток пролунає о 15.00.

Після 20 матчів Лівий Берег набрав 22 очки та посідає 11 місце в УПЛ, а у ЛНЗ — 25 балів та десята позиція

У наступному турі після паузи Лівий Берег зіграє проти Олександрії, а ЛНЗ зустрінеться із Поліссям.

Раніше повідомлялося, що ЛНЗ розірвав контракт з Халайлою.