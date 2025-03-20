Контракт футболіста розрахований до кінця сезону.
Тимофій Сухар, ФК Колос
20 березня 2025, 08:10
Колос на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з захисником Тимофієм Сухарем.
Угода з 26-річним українцем розрахована до кінця цього сезону. Він приєднався до команди у якості вільного агента і виступатиме під 27 номером.
Останнім клубом Сухаря були львівські Карпати, склад яких залишив у січні. У поточній кампанії він не з'являвся на полі.
Також Колос представив ще одного новачка — нападника Металіста 1925 Олексія Сидорова, який вже дебютував за команду в минулому матчі УПЛ проти ЛНЗ.
Орендну угоду з 23-річним українцем розраховано до кінця сезону.
У першій половині сезону він відіграв 16 матчів, забив два м'ячі та віддав один асист.
Після 21 туру Колос набрав 18 очок і посідає 13 місце у турнірній таблиці УПЛ.