Україна

Контракт футболіста розрахований до кінця сезону.

Колос на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з захисником Тимофієм Сухарем.

Угода з 26-річним українцем розрахована до кінця цього сезону. Він приєднався до команди у якості вільного агента і виступатиме під 27 номером.

Останнім клубом Сухаря були львівські Карпати, склад яких залишив у січні. У поточній кампанії він не з'являвся на полі.

Також Колос представив ще одного новачка — нападника Металіста 1925 Олексія Сидорова, який вже дебютував за команду в минулому матчі УПЛ проти ЛНЗ.

Орендну угоду з 23-річним українцем розраховано до кінця сезону.

У першій половині сезону він відіграв 16 матчів, забив два м'ячі та віддав один асист.

Після 21 туру Колос набрав 18 очок і посідає 13 місце у турнірній таблиці УПЛ.