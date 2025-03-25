Україна

Сума трансферу футболіста може становити близько десяти мільйонів євро.

Півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко може продовжити свою кар'єру у німецькій Бундеслізі. Про це повідомляє Sky Sports Germany.

За інформацією джерела, у послугах 26-річного українця зацікавлений Штутгарт, який спробує підписати футболіста у літнє трансферне вікно.

Також наголошується, що скаути німецького клубу вже кілька разів переглядали гравця на матчах "біло-синіх". Сума трансферу може становити близько десяти мільйонів євро.

У нинішньому сезоні Шапаренко провів 26 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав дев'ять асистів.

Після 26 турів Штутгарт набрав 37 очок і посідає десяте місце у турнірній таблиці Бундесліги.