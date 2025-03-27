Система VAR буде присутня на кожному матчі чемпіонату України.
Максим Козиряцький, ФК Динамо Київ
27 березня 2025, 09:12
Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про призначення суддівських бригад на матчі 22 туру української Прем'єр-ліги-2024/25.
Так, матч Рух — Динамо Київ обслуговуватиме Максим Козиряцький, а за систему VAR відповідатиме Денис Шурман.
Поєдинок Оболонь — Шахтар довірили Андрію Коваленко, якому із системою VAR допоможе Роман Блавацький.
УПЛ-2024/25, 22 тур
28 березня (п'ятниця)
13:00 Інгулець — Верес — Софія Причина (Львівська обл.), арбітр ВАР — Олександр Омельченко (Слов'янськ)
15:30 ЛНЗ — Полісся — Микола Балакін (Київська обл.), арбітр ВАР — Ігор Пасхал (Херсон)
29 березня (субота)
13:00 Лівий Берег — Олександрія — Володимир Новохатній (Черкаси), арбітр ВАР — Дмитро Кубряк (Одеса)
15:30 Оболонь — Шахтар — Андрій Коваленко (Полтава), арбітр ВАР — Роман Блавацький (Львів)
18:00 Рух — Динамо — Максим Козиряцький (Запоріжжя), арбітр ВАР — Денис Шурман (Київська обл.)
30 березня (неділя)
13:00 Ворскла — Кривбас — Михайло Райда (Закарпатська обл.), арбітр ВАР — Клим Заборода (Київ)
15:30 Карпати — Чорноморець — Анастасія Романюк (Івано-Франківськ), арбітр ВАР — Віктор Копієвський (Кропивницький)
18:00 Зоря — Колос — Олександр Кальонов (Хмельницький), арбітр ВАР — Дмитро Євтухов (Дніпро)
Після 21 туру Динамо Київ очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Олександрію на чотири очки. Трійку найкращих замикає Шахтар – 41 очко після 20 матчів.