Україна

Майкен Едуардо Гонсалез прибув до Кривого Рогу.

Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із вінгером Майкеном Едуардо Гонсалезом.

Деталі угоди з 18-річним венесуельцем не розголошуються, але, за даними Transfermarkt, це орендна угода з опцією викупу.

До цього Гонсалез виступав за молодіжний склад Депортіво Ла Гуайру. Також на його рахунку шість матчів за юнацьку збірну Венесуели та один забитий м'яч.

Зазначається, що Майкен вже прибув до України та заявлений на другу половину сезону.

Після 19 ігор Кривбас набрав 32 очки та посідає п'яте місце в УПЛ, відстаючи від Полісся на два бали, але у житомирського клубу на два матчі зіграно більше.