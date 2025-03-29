Україна

Керманич Вереса прокоментував нічию проти Інгульця.

Рівненського Вереса напередодні зіграв унічию проти петровського Інгульця на стадіоні Гірник у Кривому Розі.

Інгулець — Верес 0:0 Відео найкращих моментів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "червоно-чорних" Олег Шандрук прокоментував виступ власної команди.

"Нічию сьогодні не можна вважати негативним результатом. У нас був дуже важкий виїзд. Але, дійсно, ми створили декілька дуже хороших нагод. Якби реалізація була кращою, ми здобули б три очки.

Щодо Гіо Куції, то там було зіткнення, зараз знаємо, що в нього забій. Більш детальну інформацію матимемо після глибшого обстеження.

Щодо стану Михайла Протасевича, Владислава Шарая і Віталія Дахновського — попередньо все добре. Але вони теж пройдуть необхідне обстеження після повернення додому. Поле справді було важкувате. Футболісти нарікали на його стан. Якщо говорити про фізичний стан гравців, то в нас Дмитро Годя також прихворів.

Є кадрові труднощі. У нас дуже мало часу до кубкової гри проти Полісся, тому намагатимемось оперативно реагувати на це. Завтра команда отримає повноцінний вихідний, а з неділі розпочнемо підготовку до кубкового матчу", — заявив український фахівець.

У наступному турі рівненський Верес гостюватиме в донецького Шахтаря.