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Півзахисник Інгульця прокоментував нічию проти Вереса.

Напередодні петровський Інгулець зіграв унічию проти рівненського Вереса на стадіоні Гірник у Кривому Розі.

Інгулець — Верес 0:0 Відео найкращих моментів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "козаків" Валерій Сад прокоментував виступ власної команди.

"Думки після гри неоднозначні, бо не змогли проявити себе, не змогли зробити те, що хотіли, напрацьовували на тренуваннях. Багато чого не виходило, багато було браку.

Якась спустошеність, тому що нічия наче є, але ми розраховували на більше. Хоча по моментах, які були у Вереса, це добре, що в нас є ця нічия.

Нам у перерві сказали, що не вистачає агресії, програвали боротьбу, підбирання, і ніякий план наш на гру не працював.

Нам зараз кров із носу потрібні очки. Ми дуже хочемо залишитись в УПЛ і все для цього робимо. Багато бажання і десь у нас нервозність є. Зараз такий відтинок чемпіонату, що кожен матч для нас — як фінал.

Класна команда у Вереса, розібрали її, я її зокрема розібрав індивідуально, тому що грав там свого часу. Але особливого налаштування не було, тому що багато ігор після відходу я вже грав проти Вереса.

Непогано в плані результату почали друге коло за рахунок шаленого бажання, самовіддачі, агресії та боротьби. Якщо ми десь будемо програвати в цих факторах, то шансів у нас буде мало.

Цими факторами ми маємо зачепитись, тому що ми голодні — це наш плюс. За рахунок цього ми маємо боротися та залишитись в УПЛ", — заявив український виконавець.

У наступному турі петровський Інгулець прийматиме київську Оболонь.