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Захисник ЛНЗ прокоментував поразку від Полісся.

Напередодні черкаський ЛНЗ поступився на власному полі житомирському Поліссю в рамках двадцять другого туру української Прем’єр-ліги.

Інгулець — Верес 0:0 Відео найкращих моментів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "бузкових" Ілля Путря прокоментував виступ власної команди.

"Болісна поразка для нас. Вважаю, була більш нічийна гра, але вони розіграли свій стандарт, на який розраховували, тому ми програли. Звісно, це неприємно, але треба рухатися далі й готуватись до Чорноморця.

Я б сказав, що пропущений гол нам дав трохи емоцій. Ми трішки прокинулись, тому що ми якось боялись грати до пропущеного м’яча, а коли пропустили — напевно, всі зрозуміли, що треба щось робити, грати, атакувати.

У нас пішли моменти, почали грати більш агресивно, могли забити. Трошки нас розбудив цей гол.

Назаренко? Та що його оцінювати? Він — гравець національної збірної, це говорить само за себе. Класний гравець, більше нічого сказати.

Зараз я дуже злий від поразки, поки не думаю про Чорноморець. Там змінився штаб, але в нас є свої задачі, ми хочемо перемагати в кожній грі. Тому треба їхати та перемагати", — заявив український виконавець.

У наступному турі черкаський ЛНЗ гостюватиме у одеського Чорноморця.