Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 29 березня 2025 року.
Оболонь — Шахтар, УПЛ
29 березня 2025, 20:15
Чинний чемпіон України Шахтар розібрався у 22-му турі УПЛ з Оболонню — 2:0.
Переможний рахунок забезпечили команді голи Егіналду та Глущенка.
У наступному турі київська Оболонь поїде в гості до петровського Інгульця, а донецький Шахтар навідається до Олександрії в Кубку України посеред тижня, тоді як потім прийматиме рівненський Верес.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лівий Берег — Олександрія в рамках 22-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:
Оболонь — Шахтар 0:2
Голи: Егіналду, 22, Глущенко, 89
Оболонь: Марченко — Ільїн, Карась, Приймак, Дубко, Стасюк — Груша (Слободян, 79), Вітенчук (Тарануха, 71), Черненко (Курко, 62), Бичек (Суханов, 71) — Устименко (Теслюк, 79).
Шахтар: Д. Різник — Вінісіус, Бондар, Грам, Педріньйо Азеведо — Бондаренко (Назарина, 77), Марлон, Судаков (Глущенко, 78) — Аліссон (Педріньйо да Сілва, 61), Егіналду, Кевін.
Попередження: Вітенчук, Приймак