Україна

Форвард луганчан поділився своїми думками після гри з Динамо.

Нападник луганської Зорі Пилип Будківський прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти київського Динамо (2:2).

"Ми вийшли, ми налаштовувалися. Нас небагато було – ми домовилися перед грою, що будемо грати за себе і за того хлопця. На мою думку, в нас це вийшло.

У ворота Динамо забивав ще за Полісся. Зараз вдалося. Напередодні був день народження у дружини, тому хотілося привітати. Думаю, що вийшло привітати.

Динамо одразу забило нам гол у відповідь, ми другий забили. Думаю, для вболівальників гра вийшла дуже відкритою, багато моментів було. Так, у нас в другому таймі – трошки менше, тому що в нас не було замін, ми як виходили, так і закінчували гру. У нас виходить гарно на стандартах, ми відпрацьовували, один з них приніс гол. Тому це добре.

Ми розуміли, що Динамо буде тиснути, тому що це лідер нашого чемпіонату, вони борються за чемпіонство, тому вони тиснули. Але ми відстояли, і з нічиєю всю команду вітаю. Вважаю, що заслужено заробили один пункт", — сказав Будківський в ефірі УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Зоря.