Україна

Наставник львівського клубу поділився своїми думками перед матчами з "біло-синіми".

Головний тренер львівського Руху Віталій Пономарьов прокоментував майбутні матчі проти київського Динамо в УПЛ та Кубку України.

"Перший тиждень під час паузи на матчі збірних команда присвятила серйозним навантаженням на тренуваннях та зіграла два контрольних матчі. Далі ми вже тренувались у звичному режимі та готуємось до матчу з Динамо.

Тренерський штаб задоволений тим, як Рух зіграв попередні спаринги. Гравці виконали всі поставлені задачі у цих матчах. Тепер хочеться, щоб результат прийшов і в офіційних поєдинках. Не можна сказати, що команда погано працює, адже ми й далі граємо в досить конкурентний футбол, але це потрібно підкріпити позитивним результатом.

Ми проаналізували гру Динамо та готуємось до матчу в чемпіонаті. Кияни – один з флагманів українського футболу і мають у своєму складі багато гравців національної та молодіжної збірних. За Динамо грають виконавці високого рівня і нам слід серйозно підійти до як до цього матчу, так і до протистояння у Кубку України. Думаю, ми зможемо якісно підготуватись до цих ігор.

Можна виділити високі індивідуальні якості гравців Динамо. Недарма ця команда лідирує в чемпіонаті та претендує на золоті нагороди. В усіх ігрових аспектах це досить збалансований колектив.

Не думаю, що така щільність календаря стане для нас проблемою. Ми завжди говоримо своїм футболістам, що команда повинна вміти грати два матчі на тиждень. Рух працює над фізичними кондиціями гравців, тож вони будуть готові до двох матчів з Динамо", — наводить слова Пономарьова прес-служба клубу.

Нагадаємо, перший матч у рамках УПЛ пройде 29 березня, а потім команди знову зустрінуться в 1/4 фіналу Кубку України — 2 квітня. Обидва матчі розпочнуться о 18:00.