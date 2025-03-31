Україна

Футболіст розповів про чемпіонські перегони.

Оборонець Динамо Владислав Дубінчак поділився думками щодо чемпіонських перегонів.

"Я б не сказав, що з Рухом було легко. Кожна гра дається важко. Всі налаштовуються проти Динамо на максимум, бо хочуть себе проявити. Особливо це стосується команд, які знаходяться нижче в турнірній таблиці.

Боротьба за чемпіонство? Я б не сказав, що хтось втратив шанси. Попереду ще вісім матчів. Ще нічого не вирішено. Будемо старатись брати максимум, а там буде видно", — сказав Дубінчак для ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, Дубінчак продовжив контракт із Динамо Київ.