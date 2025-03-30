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Наставник львівської команди поділився своїми думками після гри з Динамо.

Головний тренер львівського Руху Віталій Пономарьов прокоментував поразку своєї команди в матчі УПЛ проти київського Динамо (0:2).

"Рівень гравців Динамо перевершує рівень гравців Руху і саме цей фактор став вирішальним. Кияни реалізували свої моменти і здобули три очки.

Ми будуємо нову команду, адже в нас багато новачків. У Руху і так був дуже молодий колектив, а за цю зиму в нас сталось багато змін. Звісно, щоб все це запрацювало потрібен час. Епізодами команда демонструє хорошу гру, але нам не вистачає цілісності. Ми не здаємось і я впевнений, що Рух побудує нову боєздатну команду.

Наша підготовка на зборах була нівельована тим, що майже всі гравці після того встигли перехворіти та втратили ігровий тонус. Пройшов час, і хлопці поступово повернули оптимальні фізичні кондиції. Важливо якісно готуватись до кожної гри і з часом прийде результат. Нам слід працювати над покращенням своєї майстерності, а це довгий процес.

Всі легіонери, які до нас нещодавно приєднались, добре працюють на тренуваннях, але їм ще потрібно адаптуватись до вимог тренерського штабу. Також новачкам треба звикнути до умов в чемпіонаті України, адже в УПЛ дуже серйозна конкуренція і зараз немає прохідних матчів.

Андрій Кітела провів якісний матч. Він давно не грав у старті за основну команду, але попри це добре виглядав на полі. Щодо Еріка Калінця, то це перспективний футболіст, який може спрогресувати. Він добре проявляв себе у команді U-19 та в Руху-2, тож ми дали можливість йому дебютувати в УПЛ. Андрій та Ерік хоч і не без помилок, але відіграли добре. Наша стратегія незмінна – ми й далі довірятимемо молоді, як новачкам, так і випускникам академії.

Поєдинок в Кубку – гра на виліт, і в цьому матчі не буде права на помилку. Тож наступна гра з Динамо відрізнятиметься від того, що було на полі в матчі чемпіонату. Хоч до цього поєдинку буде лише три дні, але, думаю, Руху вдасться підійти до нього в повній бойовій готовності", — наводить слова Пономарьова прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рух – Динамо Київ.