Україна

Керманич "поліграфів" вважає, що його підопічним не вистачило концентрації.

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань дав свій коментар після домашньої поразки від Шахтаря в чвертьфіналі Кубка України-2024/25.

Олександрія — Шахтар 0:1 Відео гола та огляд матчу 02.04.2025

"Поліграфам" удалося стримати грізну атакувальну ланку "гірників" протягом основного часу, але в додатковий гості все ж досягли бажаного результату.

"Дуже емоційний матч, бойовий, справжній кубковий. Мабуть, більше справедливо було б, якби все закінчилося серією пенальті.

Я вважаю, що ми були кращі за Шахтар протягом усього матчу, але єдине в чому поступилися — це в концентрації на матч, на тому, що особливо при стандартних положеннях дуже дитяча помилка, яку ми зовсім... Я вважаю, дуже дитяча помилка.

Ми перед кожною грою працюємо в групі, у кожного є своє конкретне завдання, що він робить при стандартах. Чесно кажучи, я в цьому дуже злий, і те, що якраз цієї концентрації нам не вистачило, щоб сьогодні перемогти", — заявив Ротань в ефірі UPL.TV.