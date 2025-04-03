Україна

Футболіст оцінив вихід в півфінал Кубка України.

Захисник Шахтаря Валерій Бондар дав свою оцінку кубковому поєдинку з Олександрією (1:0).

"Принципово було перемогти, тому що ми тут уже довго не могли виграти саме в чемпіонаті. Вважаю, це була принципова для нас гра і дуже важлива перемога.

Слід враховувати супротив суперника – це гарна команда, яка дає кожному бій і грає із Шахтарем, із Динамо на рівних.

Це Кубок України, і кожна помилка коштує дуже дорого, тому, напевно, боялися команди цього в основний час, 90–95 хвилин, але знали, що є ще додатковий. Розуміли, що так може бути і готувалися до цього також.

Усіх з перемогою вітаю, а висновок один – ми йдемо далі, у 1/2 фіналу. Це наша мета, наше завдання, і ми робитимемо все, щоб іще раз здобути Кубок України.



Для Шахтаря дуже важливо завжди, кожного сезону отримувати Кубок України, чемпіонство, якщо є – Суперкубок України. Кожен трофей для нас дуже важливий, для наших уболівальників – ми хочемо радувати їх перемогами. Тож це для нас дуже-дуже важливо", — сказав Бондар.

Нагадаємо, у ході минулої кампанії трофей здобув донецький Шахтар (14-й в історії). У фіналі, що проходив у Рівному в травні 2024 року, "гірникам" поступилася полтавська Ворскла (1:2).