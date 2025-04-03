Тренер мав шанс попрацювати в європейському клубі.
Віталій Пономарьов, ФК Рух
03 квітня 2025, 20:03
Головний тренер Руху Віталій Пономарьов міг очолити польський Заглембє Любін, повідомляє журналіст Пьотр Слонка.
За інформацією джерела, український тренер вів переговори з клубом після звільнення Марціна Володарського. Однак Рух відмовився відпускати фахівця, оскільки Пономарьов має контракт з львівським клубом.
Пономарьов зацікавив польську команду, оскільки вважається тренером, який вміє працювати з молодими гравцями.
Заглембє посідає 17-те місце в турнірній таблиці польської Екстракляси сезону-2024/2025.