Головний тренер Руху Віталій Пономарьов міг очолити польський Заглембє Любін, повідомляє журналіст Пьотр Слонка.

За інформацією джерела, український тренер вів переговори з клубом після звільнення Марціна Володарського. Однак Рух відмовився відпускати фахівця, оскільки Пономарьов має контракт з львівським клубом.

Пономарьов зацікавив польську команду, оскільки вважається тренером, який вміє працювати з молодими гравцями.

Заглембє посідає 17-те місце в турнірній таблиці польської Екстракляси сезону-2024/2025.