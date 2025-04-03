Україна

Гравець "гірників" дав свій коментар після виходу до півфіналу Кубка України.

Лівий вінгер донецького Шахтаря Кевін прокоментував виїзну перемогу над Олександрією в чвертьфіналі Кубка України-2024/25.

Олександрія — Шахтар 0:1 Відео гола та огляд матчу 02.04.2025

Саме 22-річний бразилець своїм результативним ударом у додатковий час визначив долю вчорашнього поєдинку з "поліграфами".

"Надзвичайно складне протистояння — нам довелося зустрітися зі справді складним опонентом. Найважливіше, що ми зуміли забити той самий м'яч і здобути важливу перемогу, з чого я дуже радію, а також щасливий бути автором гола. Тепер попереду ігри Кубка, що залишилися, і матчі чемпіонату, тож робитимемо все можливе, аби виграти якнайбільше трофеїв.

Попередній матч я також провів від дзвінка до дзвінка, і це, звісно, мало вплив: коли бігаєш 120 хвилин, це не залишається непоміченим. Але дуже важливо було поговорити з Містером саме в перерві між основним часом та додатковим — він дійсно дав цей емоційний заряд, який допоміг нам зібратися та довести справу до кінця.

Мій гол? Діло було так: Суда розіграв штрафний, я отримав передачу від нього, гарно розвернувся всередині карного майданчика і дуже красиво пробив у дев'ятку.

Важливість можливої другої поспіль перемоги в Кубку України? Це завжди важливо. Така команда, як Шахтар, не може залишати порожню графу здобутих трофеїв протягом сезону, і ми завжди боремося за найвищі місця, включно з Кубком. Тому це насправді важлива перемога, а ми робитимемо все можливе, аби завершити цей шлях із трофеєм в Кубку України", — цитує Кевіна офіційний сайт "гірників".

Зараз на рахунку гравця п'ять голів і три асисти в 25 матчах усіх турнірів поточної кампанії.

Нагадаємо, колектив Маріно Пушича вже дізнався свого наступного суперника в Кубку України.