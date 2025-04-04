Україна

Ексгравець Динамо і збірної України приєднався до Чорноморця.

Чорноморець оголосив про приєднання Олександра Призетка до тренерського штабу одеського клубу.

Про це повідомила пресслужба одеситів.

Українські вболівальники добре знають Олександра Сергійовича по виступах за харківський Металіст та київське Динамо. Призетко має досвід ігор в Лізі чемпіонів та збірній України. Як тренер Олександр Призетко працював з Металістом, Металістом 1925 та житомирським Поліссям.

"Моряки" йдуть на дні турнірної таблиці чемпіонату України, маючи 15 очок після 22-х зіграних поєдинків. Наступної суботи, 5 квітня, вони прийматимуть черкаський ЛНЗ.