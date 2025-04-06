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Олександр Шовковський поспілкувався з представниками ЗМІ після матчу проти Лівого Берега.

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Лівого Берега (2:0).

"Пізні заміни пов'язані з тим, що я вирішив зробити її на 75 хвилині.

У трансляції було чутно, як я кричав Михавку купити окуляри? Він не завжди бачить поле правильно. Це жарти, безумовно, але емоції є емоціями на футбольному полі, і сьогодні саме Тарас, а також деякі інші гравці приймали не зовсім правильні рішення в ситуаціях, які диктували обставини на футбольному полі. Тож це був сарказм більше.

По-перше, хочу сказати, що команда Лівий Берег за останні шість матчів здобула чотири перемоги та двічі програла. Показувала дуже дисципліновану та організовану гру. Чудово розуміли, що саме така гра буде й у нашому матчі. Налаштовували гравців, що гра не буде простою, і потрібно буде докладати зусиль, правильно розташовуватися на полі для того, щоб знаходити можливості розгойдувати суперника та робити все можливе, аби суперники втрачали сили та помилялися. Було багато саме технічних помилок у прийнятті рішень, це додавало нервозності нам, а суперник, навпаки, отримував додаткову впевненість.

Ми розуміли, що в нас будуть можливості, і вони були, потрібно було лише ефективніше розпорядитися м'ячем. У цілому, можу сказати, що матчі на фінішному відрізку завжди проходять дуже непросто. Усім командам непросто — і Реалу, і Барселоні, що можна було побачити по вчорашніх поєдинках. І я робив зауваження стосовно того, що зараз ми входимо у шторм і розуміємо, що буде непростий період. Кожна гра для нас, як фінал. На це, в принципі, і налаштовували команду та окремо гравців", — наводить слова Шовковського прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Лівий Берег.