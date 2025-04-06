Україна

Денис Попов поділився своїми думками після гри з Лівим Берегом.

Захисник київського Динамо Денис Попов прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Лівого Берега (2:0).

"Це футбол, боротьба — це нормально. Головне, щоб судді давали грати. Стосовно нашої підготовки, то в принципі ми до кожного суперника в нас індивідуальний підхід — розбираємо, готуємося. Неважливо, це Лівий Берег чи якась інша команда — для нас кожна гра важлива, і три очки на вагу золота.

Суперник намагався чіпляти гравців Динамо? Я вже казав, що на полі всі сміливі розмовляти, а якщо зустрічаємося десь в іншому місці, то вже по-іншому говорять. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо, хотіли спровокувати, але не вийшло.

Сьогодні перед грою було дуже важко дивитися на екран, де показували загиблих дітей, розуміючи, що взагалі відбулося. Між собою поки майбутній матч проти Кривбасу не обговорювали, але, впевнений, підготуємося. Так, погоджуюся, що там небезпечно, але такі умови зараз — тож будемо їхати та обов'язково грати", — сказав Попов в ефірі Football Hub.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Лівий Берег.