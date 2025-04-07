Україна

Оборонець висловився після гри УПЛ.

Захисник Олександрії Олександр Караваєв прокоментував переможний матч команди проти Лівого Берега (2:0).

"Сьогодні суперники діяли проти нас щільно, особливо у першому таймі. Видно, що вони мали велике бажання не програти. Але добре, що ми забили гол у роздягальню, контролювали хід гри і могли забивати більше у другому таймі.

Ми розуміємо, що кожен суперник виходить на матч із нами дуже мотивованим. Ми це розуміємо, так всі команди гратимуть.

Як ми налаштовувались на цей матч після нічної ракетної атаки на Київ? Звісно, ми всі читаємо новини, чуємо, коли є такі атаки на місто. Звісно, переживаємо за своїх близьких та рідних. Це важко. Але ми повинні виходити на поле.

Чи є тривожність перед виїздом в Кривий Ріг? Тривожність є в будь-якому місті нашої країни, поки в нас такий ворог і йде війна. Якщо за регламентом ми маємо туди їхати, і всі команди там грають, значить треба їхати.

Чи сильно змінився Лівий Берег у порівнянні з першим матчем? Вони стали трохи по-іншому грати – більш компактно. Видно, що у них є свій план на гру, і вони його дотримуються. У них це виходить і таким чином вони набирають бали.

Як привітали Лучкевича? Звісно, дебютний матч важливий для гравця. Коли ти відчуваєш підтримку від команди, від тренерського штабу, у тебе ще більше бажання грати. Звичайно, ми його привітали. Найголовніше, що дебютний матч вийшов переможним", — сказав Караваєв.