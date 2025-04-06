До вашої уваги трансляція поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 6 квітня, розпочавшись о 15:30.
Гравці Динамо, ФК Динамо Київ
06 квітня 2025, 15:29
Сьогодні, 6 квітня, київське Динамо у матчі 23 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі прийме Лівий Берег.
Матч пройде на стадіоні імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за Києвом.
Головним арбітром виступить Роман Блавацький, а за систему ВАР відповідатиме Михайло Райда.
Онлайн-трансляція матчу Динамо Київ — Лівий Берег:
Після 22 ігор Динамо лідирує в УПЛ, випереджаючи Олександрію (23 матчі) на одне очко. У Лівого Берега 11 позиція та 22 очки.