Сьогодні, 6 квітня, київське Динамо у матчі 23 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі прийме Лівий Берег.

Матч пройде на стадіоні імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за Києвом.

Головним арбітром виступить Роман Блавацький, а за систему ВАР відповідатиме Михайло Райда.

Онлайн-трансляція матчу Динамо Київ — Лівий Берег:

Після 22 ігор Динамо лідирує в УПЛ, випереджаючи Олександрію (23 матчі) на одне очко. У Лівого Берега 11 позиція та 22 очки.