Україна

Лідер Динамо — про перемогу над Лівим Берегом.

Автор першого голу у ворота Лівого Берега півзахисник Динамо Андрій Ярмоленко прокоментував домашній поєдинок, у якому "біло-сині" перемогли з рахунком 2:0.

"Був важкий матч, Лівий Берег дуже добре захищався, у таких іграх важко створювати моменти, але, коли вони з’являються, їх потрібно реалізовувати. Після того, як забили перший м’яч, стало трошки легше грати. Спочатку Віталій Буяльський віддав хорошу передачу на Ваната, Влад добре скинув мені м’яч, тож залишалося лише реалізувати цей момент.

Хороша команда, організовано захищається, проти них важко грати. Коли забиваєш таким суперникам, далі грати стає набагато легше.

Як пережили вранішню балістичну атаку на Київ? Я прокидався і чув вибухи. Але, як би це смішно чи грубо не звучало, ми вже до всього звикли.

Як привітали Валерія Лучкевича з дебютом? Я привітав його на полі одразу після гри, а коли прийшов у роздягальню, його ще не було – з іншими хлопцями тренувався після матчу.

Матч в Кривому Розі? Такого ж важкого поєдинку, як сьогодні, адже з Кривбасом завжди важко грати, тож на нас очікує важкий виїзд. Для нас зараз кожна гра, як фінал. Крім того, у Кривому Розі часто лунають повітряні тривоги – такі зараз реалії нашого футболу. Потрібно грати. Ми не жаліємося, адже якщо комусь і важко, то це нашим захисникам. А наше завдання грати у футбол і дарувати людям хоч якісь позитивні емоції у цей складний час. Сьогодні відпочинемо, а завтра вже почнемо налаштовуватися на наступну гру", — сказав Ярмоленко.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Лівий Берег.