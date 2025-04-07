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Валерій Лучкевич — про дебют в Динамо та перемогу над Лівим Берегом.

Захисник Динамо Валерій Лучкевич, для якого домашній матч з Лівим Берегом став дебютним за "біло-синіх", поділився враженнями від поєдинку, у якому команда перемогла з рахунком 2:0.

"Дуже приємно дебютувати у переможному матчі, радий, що це сталося, і вдвічі задоволений, що ми сьогодні здобули три очки.

Ми до кожного матчу готуємося, як до останнього, завдання на кожну гру – перемагати. Не сказав би, що є тиск, усе залежить лише від нас, від нашої гри.

Гол в роздягальню? Це був дуже важливий гол, тому що Лівий Берег сидів дуже глибоко в обороні, і цей м’яч змусив суперника розкриватися. Як показав другий тайм, у нас з’явилося набагато більше моментів для взяття воріт, і другий гол одразу по перерві дав нам більше варіантів для майбутніх атак. Звісно, коли перемагаєш з рахунком 2:0, почуваєшся впевненіше й граєш спокійніше.

Тренерський штаб та керівництво клубу роблять усе, щоб команда могла боротися за чемпіонство", — сказав Лучкевич.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Лівий Берег.